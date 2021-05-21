Заборона російським туристам їхати до Туреччини створила можливості для українців – посол

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гульдере вважає, що заборона РФ їхати на відпочинок до Туреччини своїм туристам створила можливості для українських відпочивальників.

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту KyivNotKiev, пише "Європейська правда".

Посол наголосив, що рішення РФ обмежити польоти до Туреччини матиме свій вплив, але, на його думку, цей вплив не буде значним.

"Я хочу підкреслити, що, наскільки я розумію, це не якийсь винятковий захід проти Туреччини, а частина загальних заходів із заборони росіянам їздити за кордон", - сказав дипломат.

Він додав, що ця ситуація створює можливості для українських туристів.

"Отже, що люди, як ви і я, які живуть в Україні, бачимо в цьому? Це - можливості для українських туристів. Правильно? Бо ми матимемо більше місця, матимемо більше їжі, і тому я думаю, це дозволить українцям провести довшу відпустку у Туреччині з кращими цінами", - зауважив дипломат.

Як повідомлялося, Росія з 15 квітня до 1 червня призупинила регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом.

Міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що обмеження польотів, введені Росією до червня, можуть коштувати країні 500 000 туристів.