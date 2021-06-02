Надання Україні ПДЧ буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО - сенатор США

Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО буде наступним логічним кроком щодо приєднання України до Альянсу.

Про це заявив американський сенатор-демократ Кріс Мерфі на брифінгу у Києві за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сильно відчуваємо, що для України важливо бути в тісному зв'язку із Заходом. На мою думку, частиною цього зближення України є просування процесу надання ПДЧ у НАТО для України. Ми сьогодні обговорювали питання процесу ПДЧ, який буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО", - сказав Мерфі.

Він наголосив, що Україна вже зробила декілька реформ, необхідних для того, щоб стати членом НАТО, а також здійснюватиме додаткові реформи.

"Серед проведених реформ - цивільний контроль над Збройними силами та модернізація армії. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити наступний крок щодо ПДЧ для України, щоб ми могли прийняти Україну до спільноти вільних країн, яким цікаво, що відбувається на східному кордоні України, тому це в інтересах не тільки України, а й усіх демократій", - зазначив Мерфі.

Своєю чергою сенатор-республіканець Роб Портман зазначив, що НАТО - це альянс безпеки, а також альянс, який базується на спільних цінностях.

"Тривалі політичні реформи України посилять її зусилля щодо приєднання до НАТО і, (хоча ми не говоримо за ЄС) також до ЄС", - додав Портман.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує на ухвалення рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) на червневому саміті, оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.



Саміт глав держав та урядів країн Альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі, Україну, як і інших партнерів, не запрошували.

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