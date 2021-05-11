НАТО в червні не ухвалить рішення про ПДЧ, деякі союзники не хочуть провокувати РФ – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба не очікує, що на саміті НАТО наступного місяця буде ухвалене рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Про це Кулеба розповів у вівторок в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда".

"В цьому році президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання Україні ПДЧ. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде ухвалене. Але для нас дуже важливо розпочати цю дискусію і запустити процес, який призведе зрештою до надання ПДЧ для України", - зазначив міністр.

Читайте також Зеленський нагадав про стратегічне прагнення України вступити в ЄС і НАТО

Кажучи про перешкоди, які стоять на заваді отриманню ПДЧ, Кулеба наголосив на побоюванні деяких держав-членів Альянсу спровокувати Росію.

"На жаль, все ще декілька країн серед союзників керуються логікою не провокувати Росію і вважають, що сидіти і нічого не робити – це найкращий спосіб тримати Росію в спокої. Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо, що їхня логіка є хибною. Але це займає час", - сказав міністр, окремо підкресливши, що членство України в НАТО є "історично неминучим".

Кулеба також додав, що Україна працює з партнерами, аби отримати запрошення на участь в червневому саміті НАТО.

"Саміт, який на червень запланований, є мінісамітом і передбачає, що участь у ньому братимуть лише союзники. Ми працюємо з партнерами для того, щоб знайти формат долучення України та Грузії до нього. Ця робота все ще продовжується, тому говорити про те, що саміт відбудеться без залучення України – зарано", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, в Офісі президента України не виключають, що НАТО ще запросить Україну та інших партнерів до участі у саміті 14 червня.

Читайте також Східноєвропейські держави НАТО хочуть посилення присутності Альянсу в регіоні

Порядок денний саміту НАТО іще не затверджений. Визначена тільки його дата.

Україну запрошували на саміти НАТО раніше, але це відбувалося не кожного разу. У 2018 році до Брюсселя їздив п'ятий президент Петро Порошенко.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030.

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.