Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логичным шагом к членству в НАТО - сенатор США

Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО будет следующим логичным шагом по присоединению Украины к Альянсу.

Об этом заявил американский сенатор-демократ Крис Мерфи на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Мы сильно чувствуем, что для Украины важно быть в тесной связи с Западом. По моему мнению, частью этого сближения Украины является продвижение процесса предоставления ПДЧ в НАТО для Украины. Мы сегодня обсуждали вопросы процесса ПДЧ, который будет следующим логическим шагом по членству в НАТО", - сказал Мерфи.

Он отметил, что Украина уже провела несколько реформ, необходимых для того, чтобы стать членом НАТО, а также осуществлять дополнительные реформы.

"Среди проведенных реформ - гражданский контроль над Вооруженными силами и модернизация армии. Я надеюсь, что мы сможем сделать следующий шаг по ПДЧ для Украины, чтобы мы могли принять Украину в сообщество свободных стран, которым интересно, что происходит на восточной границе Украины, поэтому это в интересах не только Украины, но и всех демократий ", - отметил Мерфи.

В свою очередь сенатор-республиканец Роб Портман отметил, что НАТО - это альянс безопасности, а также альянс, основанный на общих ценностях.

"Длительные политические реформы Украине укрепят ее усилия по присоединению к НАТО и (хотя мы не говорим о ЕС) также в ЕС", - добавил Портман.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) на июньском саммите, поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

Саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Украину, как и других партнеров, на него не приглашали.

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