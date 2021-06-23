Росія викликала військового аташе Британії через інцидент з есмінцем біля Криму 

Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через інцидент з британським есмінцем в Чорному морі.

Про це повідомили у військовому відомстві Росії, пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

У відомстві заявили, що військовий аташе був викликаний "у зв'язку з порушенням есмінцем ВМС Великої Британії державного кордону Російської Федерації".

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Раніше в середу Міноборони РФ повідомило, що російські військові і прикордонники відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender в районі мису Фіолент в Чорному морі.

Повідомлялось, що "есмінець був попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації", а прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу і попереджувальне бомбометання.

Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму, заявивши, що корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.