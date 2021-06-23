Россия вызвала военного атташе Великобритании из-за инцидента с эсминцем возле Крыма

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.

Об этом сообщили в военном ведомстве России, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

В ведомстве заявили, что военный атташе был вызван "в связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации".

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Ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender в районе мыса Фиолент в Черном море.

Сообщалось, что "эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации", а пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу и предупредительное бомбометание.

Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.