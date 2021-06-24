У МЗС РФ пригрозили Британії скидати бомби не тільки на шляху кораблів, "але і на ціль"

Міністерство закордонних справ Росії викличе посла Великої Британії через інцидент з британським есмінцем та російськими кораблями поблизу Севастополя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Представник російського МЗС заявив, що посол Британії Дебора Броннерт отримає "суворий демарш" в четвер після того, як HMS Defender проплив у водах поблизу Криму.

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"Ми можемо апелювати до здорового глузду і вимагати поваги міжнародного права. Але якщо це не допоможе, ми можемо скинути бомби не тільки на шляху (корабля, - ред.), але і на саму ціль, якщо колеги цього не зрозуміють", - сказав заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков.

"Іронія ситуації, коли есмінець під назвою Defender перетинає наші кордони, жодним чином не повинна сприяти поверхневому відношенню до цього. Відбулася дуже серйозна ситуація. Ми засуджуємо дії британської сторони", - додав він.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.