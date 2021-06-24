У Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя

У Великій Британії показали відео з есмінця HMS Defender, який переслідували російські кораблі та літаки у Чорному морі під час проходження поблизу Севастополя.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опублікувало ВВС, кореспондент якого перебував на борту британського есмінця.

На відео, зокрема, можна побачити, як патрульні катери РФ йдуть поруч з есмінцем, а також попереджають його про відкриття вогню, якщо британці не змінять курс.

"Якщо ви не зміните курс, я відкрию вогонь", - лунає в ефірі з російського катера.

На відео також чути звук пострілів, але вони лунають далеко від британського есмінця.

Кореспондент BBC також повідомив, що під час проходження повз Крим поблизу есмінця було близько 20 військових літаків РФ, деякі з них пролітали дуже низько над кораблем. На кадрах можна побачити, зокрема, бомбардувальники Су-24М.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії втім заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.