В МИД РФ пригрозили Британии сбрасывать бомбы не только на пути кораблей, "но и на цель"

Министерство иностранных дел России вызовет посла Великобритании из-за инцидента с британским эсминцем и российскими кораблями вблизи Севастополя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Представитель российского МИД заявил, что посол Великобритании Дебора Броннерт получит "строгий демарш" в четверг после того, как HMS Defender проплыл в водах вблизи Крыма.

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"Мы можем апеллировать к здравому смыслу и требовать уважения международного права. Но если это не поможет, мы можем сбросить бомбы не только на пути (корабля. - Ред.), но и на саму цель, если коллеги этого не поймут", - сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ирония ситуации, когда эсминец под названием Defender пересекает наши границы, никоим образом не должна способствовать поверхностному отношению к этому. Произошла очень серьезная ситуация. Мы осуждаем действия британской стороны", - добавил он.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании отрицало, что был открыт предупредительный огонь.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.