Рада прибрала скандальні поправки із закону про декларування, розкритиковані "Венеційкою"

Верховна Рада підтримала пропозиції президента до законопроєкту №4651 щодо відповідальності за недостовірне декларування, який через спірні положення ветував Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Українська правда".

Після того, як Зеленський використав право вето, до Ради надійшли його пропозиції до цього законопроєкту.

Першою пропонувалось прибрати положення, за яким декларанти могли не вказувати інформацію про те, чим володіють члени їхніх родини, якщо вони про це не повідомили. Тобто суб’єкти декларування могли таким чином ухилятись від подачі реальних даних про об'єкти декларування.

Друга пропозиція президента стосувалась покарання за неподання декларації. У редакції, яку раніше схвалили нардепи, йшлось лише про штраф, громадські роботи або ж обмеження волі. Тепер ті, хто не подав декларації зможуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі.

Проголосували за пропозиції президента до закону 315 нардепів.

Нагадаємо, 8 червня глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив, що "Венеційка" не підтримує ухвалені ВР зміни до законопроєкту про покарання за недостовірне декларування та вдячна президенту Зеленському за намір ветувати законопроєкт