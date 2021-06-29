Рада убрала скандальные поправки из закона о декларировании, раскритикованные "Венецианкой"

Верховная Рада поддержала предложения президента к законопроекту №4651 об ответственности за недостоверное декларирование, который из-за спорных положений ветировал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Украинская правда".

После того, как Зеленский использовал право вето, в Раду поступили его предложения к этому законопроекту.

Первым предлагалось убрать положение, согласно которому декларанты могли не указывать информацию о том, чем владеют члены их семей, если они об этом не сообщили. То есть субъекты декларирования могли таким образом уклоняться от подачи реальных данных об объектах декларирования.

Второе предложение президента касалось наказания за непредставление декларации. В редакции, которую ранее одобрили нардепы, говорилось только о штрафе, общественных работах или ограничении свободы. Теперь те, кто не подал декларации, смогут получить наказание в виде лишения свободы.

Проголосовали за предложения президента к закону 315 нардепов.

Напомним,8 июня глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что "Венецианка" не поддерживает принятые ВР изменения в законопроект о наказании за недостоверное декларирование и благодарен президенту Зеленскому за намерение его ветировать.