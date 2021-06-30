Білоруські правозахисники визнали політв'язнями режиму Лукашенка вже понад 500 осіб

Білоруські правозахисники 29 травня додали у список осіб, яких вважають політв’язнями режиму Александра Лукашенка, ще шість осіб, загальна кількість політв’язнів досягла 526.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на правозахисний центр "Вясна".

Правозахисники заявили, що отримали інформацію про вироки щодо ще шести чоловіків. Їх за різними звинуваченнями - "образа представника влади", "зірваний державний прапор", "образа співробітника органів внутрішніх справ" у коментарі в інтернеті (за таким звинуваченням - три вироки) - засудили на терміни від 1 до 2 років обмеження волі у "закладі відкритого типу". Один чоловік отримав рік колонії за "образу президента".

Правозахисники заявляють, що вважають їхні вироки політичними, пов’язаними з мирною реалізацією права на вираження думки. Вони вимагають негайного звільнення всіх політв’язнів і декриміналізувати так звані дифамаційні правопорушення та скасувати статті Кримінального кодексу, які передбачають покарання за образу держави, держсимволів та посадових осіб.

Заяву підписали загалом вісім організацій - "Вясна", "Правова ініціатива", Білоруський документаційний центр, "Ініціатива FORB", Білоруська асоціація журналістів, Білоруський ПЕН-центр, Консультаційний центр з актуальних міжнародних практик та їхньої імплементації у праві "Хьюман Константа", Центр правової трансформації "Lawtrend".

Список осіб, яких правозахисники визнали політв’язнями, зріс до 526.

Нагадаємо, у червні ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську, а США запровадили санкції проти 16 осіб та п'яти суб'єктів господарювання Білорусі.

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