Глава Євроради відповів на вихід Мінська зі "Східного партнерства"

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав "кроком назад" рішення Лукашенка призупинити участь Білорусі в ініціативі ЄС "Східне партнерство", але запевнив, що ЄС готовий і далі підтримувати народ Білорусі.

Про це він заявив у своєму Twitter, повідомляє Європейська правда.

"Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у "Східному партнерстві". Це ще більше посилить напругу і матиме негативні наслідки для білоруського народу, позбавляючи його можливостей, які надавала наша співпраця", - відреагував президент Євроради.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership. This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation.

"Звертаюся до народу Білорусі: ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжимо вас підтримувати солідарністю і практичною допомогою. Ми нагадуємо про ваше право обирати президента через нові, вільні та чесні вибори. Закликаю режим президента Лукашенка: поставте на перше місце майбутнє Білорусі", - написав Шарль Мішель.

