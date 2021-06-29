Глава Євроради відповів на вихід Мінська зі "Східного партнерства"

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав "кроком назад" рішення Лукашенка призупинити участь Білорусі в ініціативі ЄС "Східне партнерство", але запевнив, що ЄС готовий і далі підтримувати народ Білорусі.

Про це він заявив у своєму Twitter, повідомляє Європейська правда.

"Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у "Східному партнерстві". Це ще більше посилить напругу і матиме негативні наслідки для білоруського народу, позбавляючи його можливостей, які надавала наша співпраця", - відреагував президент Євроради.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.



This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

"Звертаюся до народу Білорусі: ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжимо вас підтримувати солідарністю і практичною допомогою. Ми нагадуємо про ваше право обирати президента через нові, вільні та чесні вибори. Закликаю режим президента Лукашенка: поставте на перше місце майбутнє Білорусі", - написав Шарль Мішель.

To the people of Belarus:



you can count on the EU.



We stand by you in solidarity and with practical support.



We recall your right to elect your president through new, free and fair elections.



To the regime of president Lukashenka:



put the future of Belarus first. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

Нагадаємо, 28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair під надуманим приводом. МЗС також оголосило, що до Білорусі заборонять в’їзд представникам європейських структур і особам з країн ЄС, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".

Крім того, постійного представника Білорусі при ЄС відкликали в Мінськ для консультацій і так само запропонували вчинити главі Представництва ЄС у Білорусі.

Також повідомляється, що Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.

"Східне партнерство" - ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.