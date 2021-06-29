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Білорусь призупинила участь у "Східному партнерстві" і відкликає посла в ЄС






Глава Євроради відповів на вихід Мінська зі "Східного партнерства"

Вівторок, 29 червня 2021, 08:43

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав "кроком назад" рішення Лукашенка призупинити участь Білорусі в ініціативі ЄС "Східне партнерство", але запевнив, що ЄС готовий і далі підтримувати народ Білорусі. 

Про це він заявив у своєму Twitter, повідомляє Європейська правда.

"Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у "Східному партнерстві". Це ще більше посилить напругу і матиме негативні наслідки для білоруського народу, позбавляючи його можливостей, які надавала наша співпраця", - відреагував президент Євроради.

"Звертаюся до народу Білорусі: ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжимо вас підтримувати солідарністю і практичною допомогою. Ми нагадуємо про ваше право обирати президента через нові, вільні та чесні вибори. Закликаю режим президента Лукашенка: поставте на перше місце майбутнє Білорусі", - написав Шарль Мішель. 

Нагадаємо, 28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair під надуманим приводом. МЗС також оголосило, що до Білорусі заборонять в’їзд представникам європейських структур і особам з країн ЄС, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".

Крім того, постійного представника Білорусі при ЄС відкликали в Мінськ для консультацій і так само запропонували вчинити главі Представництва ЄС у Білорусі.

Також повідомляється, що Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.

"Східне партнерство" - ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

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