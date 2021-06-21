США запровадили санкції щодо Білорусі: у списку – КДБ і внутрішні війська

У понеділок Сполучені Штати запровадили санкції проти 16 осіб та п'яти суб'єктів господарювання Білорусі.

Про це повідомляється на вебсайті міністерства фінансів США, передає "Європейська правда".

У чорному списку США опинилися Комітет державної безпеки Республіки Білорусь, внутрішні війська МВС Білорусі, а також Головне управління з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі.

Також США ввели санкції проти прессекретаря самопроголошеного президента, командувача внутрішніми військами, голови КДБ Білорусі.

Як повідомлялося, Рада ЄС 21 червня затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка. Крім того міністри ухвалили політичне рішення про секторальні санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.