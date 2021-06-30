Белорусские правозащитники признали политзаключенными режима Лукашенко уже более 500 человек

Белорусские правозащитники 29 мая добавили в список лиц, которых считают политзаключенными режима Александра Лукашенко, еще шесть человек, общее количество политзаключенных достигло 526.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

Правозащитники заявили, что получили информацию о приговорах еще для шести человек. Их по различным обвинениям - "оскорбление представителя власти", "сорванный государственный флаг", "оскорбление сотрудника органов внутренних дел" в комментарии в интернете (по такому обвинению - три приговора) – приговорили к срокам от 1 до 2 лет ограничения свободы в "учреждении открытого типа". Один мужчина получил год колонии за "оскорбление президента".

Правозащитники заявляют, что считают их приговоры политическими, связанными с мирной реализацией права на выражение мнения. Они требуют немедленно освободить всех политзаключенных, декриминализировать так называемые диффамационные правонарушения и отменить статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за оскорбление государства, госсимволов и должностных лиц.

Заявление подписали восемь организаций - "Вясна", "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, "Инициатива FORB", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Центр правовой трансформации Lawtrend.

Список лиц, которых правозащитники признали политзаключенными, вырос до 526.

Напомним, в июне ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, а США ввели санкции против 16 человек и пяти субъектов хозяйствования Беларуси.

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