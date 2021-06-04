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Немецкие войска выходят из Афганистана с 65 тысячами банок пива

Пятница, 4 июня 2021, 17:37

Бундесверу во время выхода из Афганистана, вероятно, придется переправить в Германию десятки тысяч банок пива, ящиков вина и шампанского.

Об этом в пятницу сообщил немецкий журнал Spiegel, пишет "Европейская правда".

За последние несколько дней логисты войск уже загрузили 29 поддонов с почти 65 тысячами банок пива и радлера (слабоалкогольный пивной напиток - Ред.), а также 340 бутылками вина и шампанского.

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Запасы алкоголя не могут быть использованы, поскольку командующий Ансгар Мейер ввел общий запрет на употребление алкоголя для немецких солдат из-за рисков во время последней фазы вывода войск.

С юридических и религиозных причин, по мнению оперативного командования, не может быть и речи о продаже алкоголя или передаче его местной армии.

Таким образом, около 22 500 литров пива, вина и шаспанського необходимо вернуть в Германию самолетом или утилизировать на месте. Решение по этому поводу примут в ближайшие дни.

Как сообщалось, украинские грузовые самолеты компании "Антонов" привлечены к перевозке военной техники Германии из Афганистана.

Бундесвер в это время оставляет Афганистан в рамках вывода войск НАТО. В рамках миссии Альянса "Решительная поддержка" немецкая армия предоставила второй по численности контингент после США.

США и НАТО начали выводить свои войска из страны в конце апреля 2021 года.

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