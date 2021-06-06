В Германии призывают к отставке главы Минздрава после нового "масочного скандала"

В Германии появились призывы к отставке федерального министра здравоохранения в связи с новым "масочным скандалом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Журналисты SPIEGEL узнали, что министерство под руководством Шпана к началу 2020 году закупило большой объем масок, которые оказались сомнительного качества. Ведомство якобы планировало раздать их в рамках специальных кампаний для людей с инвалидностью и бездомных

Лидеры социал-демократов SPD, коалиционного партнера "Христианских демократов" Норберт Вальтер-Борьянс и Саския Эскен настаивают, что для Йенса Шпана должны быть последствия.

"Лидер ХДС Армин Лашет должен задать себе вопрос, приемлемый ли такой скандальный подход Йенса Шпана для партии, которая называет себя христианской ... Это недостойно и негуманно, если глава Минздрава делит людей на два сорта - тех, кто получает маски высокого качества и тех, кому пригодятся и абсолютно низкокачественные", - подчеркнул Вальтер-Борьянс.

Сопредседатель партии Саския Эскен в интервью Tagesspiegel намекнула, что министру следует идти в отставку. "Это негуманно отношение, и с таким подходом нечего делать в политике", - заявила она.

Напомним, перед этим несколько депутатов ХДС оказались в эпицентре скандала из-за обвинений в лоббировании контрактов на закупку медицинских масок и вышли из партии.

Скандалы могут ударить по рейтингам ХДС-ХСС на предстоящих федеральных выборах в сентябре 2021 года, в которых впервые за годы кандидатом от них на пост канцлера будет не Ангела Меркель.

Читайте также: Провал партии Меркель: что показала "генеральная репетиция" выборов в Бундестаг.