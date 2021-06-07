Трамп звинуватив Байдена у підтримці "Північного потоку-2"

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував чинного главу Білого дому за відмову від трубопроводу Keystone XL, заявивши, що Байден натомість підтримав будівництво російського газопроводу.

Про це Трамп заявив під час свого першого публічного виступу після відходу від президентства у Північній Кароліні, повідомляє "Європейська правда".

У виступі Трамп критикував адміністрацію президента США Джо Байдена за відмову від будівництва четвертої фази трубопроводу Keystone XL, який мав транспортувати нафту до американського штату Небраска.

"Він (Байден. – Ред.) відхилив наш трубопровід, але він схвалив російський трубопровід, який я повністю зупинив, відвідуючи Німеччину та всі частини Європи. Я зупинив Росію", - сказав Трамп.

За його словами, він мав "дуже добрі відносини з президентом Путіним", хоча "ще ніколи ніхто не був настільки жорстким щодо Росії, як він".

Трамп сказав, що "Байден ставить Америку на останнє місце".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Президент Україна Володимир Зеленський у інтерв’ю американському виданню Axios заявив, що президент США Джо Байден все ще міг би зупинити газопровід "Північний потік-2", якби справді цього захотів.

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