Зеленський вірить, що Байден все ще міг би зупинити "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще міг би зупинити газопровід "Північний потік-2", якби справді цього захотів.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Axios, пише "Європейська правда".

"Я впевнений. Я вважаю, що навіть якби залишився всього один відсоток (недобудованого газопроводу – Ред.), все одно можна було б зупинити такий серйозний важіль, який Росія матиме в майбутньому, щоб впливати на енергетичну безпеку Європи в цілому, включно з Україною", - сказав Зеленський.

"Більше того, все зараз в руках тільки президента США, і я впевнений, що він це знає, і його команда це знає, вони це знають. Навіть якщо ми іноді чуємо такі повідомлення, як: він готовий, це було давно, його потрібно було зупинити раніше - тим не менш, вони все розуміють, вони прагматичні люди, що зараз у них є велика можливість, єдина, і вона в руках тільки Сполучених Штатів Америки", - додав президент України.

Зеленський назвав "Північний потік-2" справжньою зброєю в руках РФ, зазначивши, що "не дуже зрозуміло... що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як Сполучені Штати".

Він також розповів, що дізнався про рішення адміністрації Байдена про відмову від серйозних санкцій проти трубопроводу зі ЗМІ і що йому довелося прослухати брифінг у Білому домі для журналістів, аби отримати пояснення рішення.

Водночас Зеленський вірить у те, що Джо Байден, за його словами, - це Майкл Джордан у політиці, який "заколисував" увагу суперників помилковим відчуттям перемоги, а потім "забирав перемогу в останню хвилину".

"Якщо це не так, це буде дуже великий жаль не тільки для мене. Буде відчуття, що в цих обставинах у Росії буде чудовий шанс отримати перевагу над Сполученими Штатами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними джерел Axios Білий дім розглядав можливість запросити президента Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".