Естонія посилила охорону кордону через наплив мігрантів у Литву з Білорусі

Через наплив нелегальних мігрантів в Литву з Білорусі Естонія збільшила число патрулів на своєму кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У Департаменті поліції і прикордонній охороні Естонії вжили заходів у зв’язку зі зростанням потоків нелегальних мігрантів до Литви з Білорусі.

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"По-перше, ми будуємо нову прикордонну інфраструктуру на східному кордоні. Ми хочемо, щоб нелегально потрапити до Естонії було складно. Це стосується не тільки огорожі, але і всього моніторингового обладнання…

До того ж, сьогодні ми збільшили рівень готовності, частоту патрулювання і кількість патрулів як на зовнішньому кордоні ЄС, так і на внутрішньому", - пояснив глава прикордонного контролю Егерт Белічев.

Уряд Литви виділив майже 5 млн євро на встановлення паркану з колючого дроту вздовж кордону з Білоруссю.

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У липні литовська армія почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для більшого контролю над потоками нелегальних мігрантів.

2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу. Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри.

В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.