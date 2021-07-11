ЕС отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью.

Об этом сообщили в офисе литовского президента после видеовстречи президента Гитанаса Науседы с главой Frontex, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В сообщении сказано, что для усиления контроля на границе Литвы с Белорусью будет отправлен вертолет из Польши, а также будет согласована отправка дополнительного вертолета из Германии.

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Подкрепление отправится в Литву в эти выходные. Кроме того, на следующей неделе в страну прибудут переводчики, а также персонал для работы с мигрантами и дополнительные вооруженные патрули.

Науседа сообщил главе Frontex, что Литве также потребуются патрульные машины и мобильные тепловизоры. Frontex обещает привлечь механизм оказания экстренной помощи на границе, что позволит огранизовать дополнительные силы за очень короткое время.

На данный момент Frontex пообещал до середины июля отправить в Литву 30 сотрудников для усиления безопасности границы.

2 июля в связи с ситуацией с мигрантами Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса о репрессиях против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.



