Опозиція в парламенті Грузії хоче оголосити недовіру уряду 

Опозиція у парламенті Грузії готується почати процедуру висловлення недовіри уряду на тлі нової кризи, що виникла після зриву ЛГБТ-прайду та масового побиття журналістів його противниками, внаслідок чого один постраждалий оператор помер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Для вотуму недовіри та висування свого кандидата у прем’єри необхідно щонайменш 50 голосів. Зараз опозиція має в законодавчому органі 66 мандатів, що достатньо для початку процедури висловлення недовіри, але недостатньо для затвердження нового уряду.

Крім того, опозиція вимагає створити спеціальну комісію для розслідування подій 5 липня.

Парламент Грузії вже відновив роботу після того, як журналісти та опозиція спершу зірвали засідання. При цьому частину опозиційних депутатів вивели, а деякі вийшли самі на знак протесту, коли спікер не надав їм слово.

Спікер парламенту Каха Кучава заявив, що вважає неприпустимим блокування роботи парламенту та що це "лише на користь інтересам наших ворогів".

Нагадаємо, 5 липня у Тбілісі зірвали ЛГБТ-прайд. Противники заходу масово вийшли на вулиці, а деякі у тому числі напали на офіси його організаторів. Під час цих подій постраждали понад 50 журналістів, а поліція майже не перешкоджала нападникам. Один з побитих журналістів через кілька днів помер.

У зв’язку з його смертю в Тбілісі ввечері у неділю відбувся масштабний протест. Учасники вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 червня - вважаючи, що саме заява Гарібашвілі спровокувала радикальні групи до настільки агресивних дій. Висловити свій протест вирішили і деякі співробітники телеканалів, які вважаються проурядовими.

Прем’єр натомість назвав події останніх днів "черговою невдалої спробою змови проти держави", хоча й пообіцяв покарати тих, хто брав участь у насильстві.

Детальніше на цю тему - у статті Смерть журналіста: чому нинішня криза може стати найгострішою для влади Грузії.