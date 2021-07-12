Оппозиция в парламенте Грузии хочет объявить недоверие правительству

Оппозиция в парламенте Грузии готовится начать процедуру выражения недоверия правительству на фоне нового кризиса, возникшего после срыва ЛГБТ-прайда и массового избиения журналистов его противниками, в результате чего один пострадавший оператор умер.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Для вотума недоверия и выдвижения своего кандидата в премьеры необходимо как минимум 50 голосов. Сейчас оппозиция имеет в законодательном органе 66 мандатов - достаточно для начала процедуры выражения недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.

Кроме того, оппозиция требует создать специальную комиссию для расследования событий 5 июля.

Парламент Грузии уже возобновил работу после того, как журналисты и оппозиция сначала сорвали заседание. При этом часть оппозиционных депутатов вывели, а некоторые вышли сами в знак протеста, когда спикер не дал им слово.

Спикер парламента Каха Кучава заявил, что считает недопустимым блокирование работы парламента и что это "только на пользу интересам наших врагов".

Напомним, 5 июля в Тбилиси сорвали ЛГБТ-прайд. Противники мероприятия массово вышли на улицы, а некоторые в том числе напали на офисы его организаторов. Во время этих событий пострадали более 50 журналистов, а полиция почти не препятствовала нападающим. Один из избитых журналистов через несколько дней умер.

В связи с его смертью в Тбилиси вечером в воскресенье состоялся масштабный протест. Участники требовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня - считая, что именно заявление Гарибашвили перед прайдом спровоцировало радикальные группы к столь агрессивным действиям. Выразить свой протест решили и некоторые сотрудники телеканалов, которые считаются проправительственными.

Премьер вместо отставки назвал события последних дней "очередной неудачной попыткой заговора против государства", хотя и пообещал наказать тех, кто участвовал в насилии.

Подробнее на эту тему - в статье Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии.