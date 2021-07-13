Рада схвалила перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за участі міжнародних експертів

Верховна Рада підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент пропонує вважати ВККС повноважною в разі призначення до її складу не менше 11 членів, як мінімум шість з яких призначені з-поміж суддів або суддів у відставці.

Глава держави також вносить пропозицію, згідно з якою на запит члена першого складу конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів.

Разом з тим в пропозиціях президента відзначається, що фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Глава правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков написав на своїй сторінці у Facebook, що парламент врахував пропозиції президента до законопроєкту №3711-д та залишив ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.

Раніше в Євросоюзі заявили про готовність призначити незалежних експертів для підтримки відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів після того, як Верховна рада ухвалила необхідне законодавство.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 червня схвалила даний законопроєкт, а спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 5 липня.

8 липня Зеленський наклав вето на законопроєкт через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів і повернув його зі своїми пропозиціями.