Рада одобрила перезапуск ВККС с участием международных экспертов

Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент предлагает считать ВККС полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум шесть из которых назначены среди судей или судей в отставке.

Глава государства также вносит предложение, согласно которому на запрос члена первого состава конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков.

Вместе с тем в предложениях президента отмечается, что финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков написал на своей странице в Facebook, что парламент учел предложения президента к законопроекту №3711-д и оставил ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС за международным экспертами.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 июня приняла данный законопроект, а спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля.

8 июля Зеленский наложил вето на законопроект из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов и вернул его со своими предложениями.

Ранее в Евросоюзе заявили о готовности назначить независимых экспертов для поддержки отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей после того, как Верховная рада приняла необходимое законодательство.