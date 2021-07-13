В ЄС закликали Грузію до ретельного розслідування обставин смерті телеоператора

В Європейському союзі закликали владу Грузії до прозорого і незалежного розслідування смерті телеоператора, побитого в день зриву ЛГБТ-прайду 5 липня.

Про це заявив речник Європейської зовнішньополітичної служби Пітер Стано на щоденному брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що ми бачили у Грузії, є вкрай несприятливим розвитком подій, особливо смерть оператора. Тому важливо, щоб було проведене незалежне, прозоре розслідування обставин його смерті. Ми бачимо, що влада вже розпочала розслідування і справді дуже важливо встановити у прозорій манері, що сталося" - сказав він.

"Якщо говорити про дуже негативні події довкола Маршу гідності у Тбілісі, ми вже заявляли, що права і свободи людей, які належать до меншин мають поважатися" - додав Стано.

За його словами, останні події беруться до уваги під час оцінки співпраці ЄС і Грузії.

Нагадаємо, 5 липня у Тбілісі зірвали ЛГБТ-прайд. Противники заходу масово вийшли на вулиці, а деякі у тому числі напали на офіси його організаторів. Під час цих подій постраждали понад 50 журналістів, а поліція майже не перешкоджала нападникам. Один з побитих журналістів - оператор телеканалу "Пірвелі" - через кілька днів помер.

У зв’язку з його смертю в Тбілісі ввечері у неділю відбувся масштабний протест. Учасники вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 червня - вважаючи, що саме заява Гарібашвілі спровокувала радикальні групи до настільки агресивних дій.

Прем’єр натомість назвав події останніх днів "черговою невдалою спробою змови проти держави", хоча й пообіцяв покарати тих, хто брав участь у насильстві.

Опозиція заявила про намір оголосити недовіру уряду.

Детальніше на цю тему - у статті Смерть журналіста: чому нинішня криза може стати найгострішою для влади Грузії.