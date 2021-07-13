В ЕС призвали Грузию к тщательному расследованию обстоятельств смерти телеоператора

В Европейском союзе призвали власти Грузии в прозрачного и независимого расследования смерти телеоператора, избитого в день срыва ЛГБТ-прайда 5 июля.

Об этом заявил представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано на ежедневном брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"То, что мы видели в Грузии, является крайне неблагоприятным развитием событий, особенно смерть оператора. Поэтому важно, чтобы было проведено независимое, прозрачное расследование обстоятельств его смерти. Мы видим, что власть уже начала расследование, действительно очень важно установить в прозрачной манере, что произошло", - сказал он.

"Если говорить об очень негативных событиях вокруг Марша достоинства в Тбилиси, мы уже заявляли, что права и свободы людей, принадлежащих к меньшинствам должны уважаться", - добавил Стано.

По его словам, последние события учитываются при оценке сотрудничества ЕС и Грузии.

Напомним, 5 июля в Тбилиси сорвали ЛГБТ-прайд. Противники мероприятия массово вышли на улицы, а некоторые в том числе напали на офисы его организаторов. Во время этих событий пострадали более 50 журналистов, а полиция почти не препятствовала нападающим. Один из избитых журналистов - оператор телеканала "Пирвели" - через несколько дней умер.

В связи с его смертью в Тбилиси вечером в воскресенье состоялся масштабный протест. Участники требовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня - считая, что именно заявление Гарибашвили перед запланированным прайдом спровоцировало радикальные группы к столь агрессивным действиям. Выразить свой протест решили и некоторые сотрудники телеканалов, которые считаются проправительственными.

Премьер вместо отставки назвал события последних дней "очередной неудачной попыткой заговора против государства", хотя и пообещал наказать тех, кто участвовал в насилии.

Оппозиция заявила о намерении выразить недоверие правительству.

Подробнее на эту тему - в статье Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии.