У Нідерландах продовжує зростати кількість заражень: понад 11 тисяч вперше з грудня

У Нідерландах за останню добу повідомили про понад 11 тисяч нових заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з грудня 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS, такі цифри опублікував Інститут громадського здоров’я RIVM.

В країні з населенням близько 17 млн зараження коронавірусом підтвердили у 11 064 людей. Це найбільший добовий показник за майже сім місяців. Напередодні повідомляли про близько 10,5 тисяч хворих.

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Почала зростати і кількість госпіталізованих хворих, але не стрімко - порівняно з 212 на вчора, зараз госпіталізовані з коронавірусом 230 пацієнтів, з них 72 у реанімації.

Приріст заражень в країні "злетів" всього за кілька днів. Ще 6 липня показники вперше з початку літа перевищили 2000 випадків за добу, 7 липня було вже понад 3600 заражень, в п’ятницю - близько 7000, в суботу 10 липня - вже понад 10 тисяч.

Кількість нових випадків за останній тиждень зросла більш ніж на 500%.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте визнав, що уряд допустив помилку, занадто швидко послабивши карантин кінці червня. Нічні клуби в країні знову закрили, а для ресторанів і барів повернули частину обмежень.