В Нидерландах продолжает расти число заражений: более 11 000 впервые с декабря

В Нидерландах за последние сутки сообщили о более 11 000 новых заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с декабря 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS, такие цифры опубликовал Институт общественного здоровья RIVM.

В стране с населением около 17 млн ​​заражение коронавирусом подтвердили у 11 064 человек. Это наибольший суточный показатель почти за семь месяцев. Накануне сообщалось об около 10 500 больных.

Начало расти и количество госпитализированных больных, но не стремительно - по сравнению с 212 на вчера, сейчас госпитализированы с коронавирусом 230 пациентов, из них 72 в реанимации.

Прирост заражений в стране "взлетел" всего за несколько дней. Еще 6 июля показатели впервые с начала лета превысили 2000 случаев в сутки, 7 июля было уже более 3600 заражений, в пятницу - около 7000, в субботу 10 июля - уже более 10 000.

Количество новых случаев за последнюю неделю выросло более чем на 500%.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признал, что правительство допустило ошибку, слишком быстро ослабив карантин в конце июня. Ночные клубы в стране снова закрыли, а для ресторанов и баров вернули часть ограничений.