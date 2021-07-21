У Франції другий день поспіль стрімко зростає кількість заражень

У Франції за останню добу коронавірусом заразилися 21 тисяча людей - на 3 тисячі більше, ніж показник попереднього дня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це заявив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

"За останні 24 години заразилися 21 тисяча французів і ми бачимо зростання госпіталізацій", - сказав міністр.

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Це найбільший добовий показник з початку травня. 20 липня повідомили про 18 тисяч нових хворих. Ще п’ять днів тому добовий приріст заражень був меншим 10 тисяч.

Олів’є Веран заявив, що вважає ситуацію ризиковою і тиснув цими аргументами на депутатів під час дебатів довкола закону про вимогу "паспорту здоров’я" у низці сфер життя та ще низки заходів. До проєкту вже внесли понад 1000 поправок.

"Дайте нам інструменти для захисту громадян… Чи ви хочете, щоб ми закрили очі на нову хвилю епідемії, чи щоб у нас знову був локдаун?" - заявив Веран.

Перед цим прем’єр Жан Кастекс заявив, що з 18 тисяч хворих, про яких повідомили напередодні, 96% не були вакциновані.

Нагадаємо, з 21 липня "паспорти здоров’я" стали у Франції обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. З серпня їхнє застосування хочуть розширити на ресторани й подорожі потягом та літаком.

Після цього оголошення стрімко зросла кількість охочих вакцинуватися, також в низці міст пройшли протести проти "паспортів здоров’я".