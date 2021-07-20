У Британії із "зимовими" показниками заражень реєструють в рази менше смертей

У Британії приріст заражень коронавірусом наблизився до найвищих показників попередньої, зимової хвилі, а кількість померлих від ускладнень Covid-19 за останню добу виявилась найбільшою з березня. Втім, це в рази менше, ніж з аналогічними показниками захворюваності під час зимової хвилі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Після мінімальних показників у травні - близько 2 тисяч нових хворих щодоби - приріст заражень поступово зростає, що пов'язують з поширенням більш заразного штаму "Дельта".

За останню добу повідомили про 46 558 нових хворих на коронавірус і 96 померлих. До якої вікової групи належать більшість нових хворих і померлих, не уточнюється. В п'ятницю і суботу кількість заражень перевищувала 50 тисяч за добу.

Минулого вівторка повідомляли про 36 660 заражень і 50 смертей.

Зазначимо, коли на піку зимової хвилі щоденно реєстрували сотні, іноді й понад тисячу померлих, тепер, зі схожими показниками приросту заражень, смертей в рази менше.

За останні 7 днів госпіталізували 4500 пацієнтів з коронавірусом, що на 38,4% більше, ніж попереднього тижня.

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Попри наростання епідемії, уряд все одно наважився на скасування майже всіх карантинних обмежень в Англії з 19 липня.

З близько 66,6 мільйонів населення Британії, щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали понад 46 млн осіб, а 36,2 млн вже завершили курс вакцинації.