Во Франции второй день подряд стремительно растет число заражений

Во Франции за последние сутки коронавирусом заразились 21 000 человек - на 3 тысячи больше, чем показатель предыдущего дня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

"За последние 24 часа заразились 21 000 французов и мы видим рост госпитализаций", - сказал министр.

Это самый высокий суточный показатель с начала мая. 20 июля сообщили о 18 000 новых больных. Еще пять дней назад суточный прирост заражений был меньше 10 тысяч.

Оливье Веран заявил, что считает ситуацию рискованной и убеждал этими аргументами депутатов во время дебатов вокруг закона о "паспорте здоровья" в ряде сфер жизни и еще ряде других мер. К проекту уже внесли более 1000 поправок.

"Дайте нам инструменты для защиты граждан ... Или вы хотите, чтобы мы закрыли глаза на новую волну эпидемии, или чтобы у нас снова был локдаун?" - заявил Веран.

Перед этим премьер Жан Кастекс заявил, что из 18 000 больных, о которых сообщили накануне, 96% не были вакцинированы.

Напомним, с 21 июля "паспорта здоровья" стали во Франции обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С августа их применение хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом.

После этого объявления стремительно возросло количество желающих вакцинироваться, также в ряде городов прошли протесты против "паспортов здоровья".