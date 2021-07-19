У Франції на тлі ковідних протестів розгромили два центри вакцинації

Два центри вакцинації були розгромлені у Франції на тлі протестів щодо запровадження урядом жорсткіших коронавірусних правил.

Про це йдеться в публікації BBC, пише "Європейська правда".

За заявою влади, в п'ятницю ввечері один вакцинаційний центр на південному сході Франції зазнав вандалізму і був затоплений пожежними шлангами.

Читайте також Франція три дні поспіль фіксує понад 10 тисяч нових заражень

Наступного дня інша клініка на південному заході була частково зруйнована, за даними місцевих ЗМІ, в результаті підпалу.

Біля центру вакцинації в Лан-ан-Веркорі поблизу південно-східного міста Гренобль невідомі залишили графіті з написом проти вакцинації. Суботній підпал був спрямований проти клініки в селі Юррюнь поблизу Біарріца на південному заході.

Крім того, в суботу понад 100 тисяч осіб вийшли на вулиці по всій Франції, щоб засудити правила, розроблені для боротьби зі сплеском нових інфекцій. Суперечливі заходи включають обов'язкову вакцинацію медичних працівників і необхідність пред’явити "паспорти здоров’я" для пропуску в більшість громадських місць.

Критики звинуватили уряд президента Еммануеля Макрона в порушенні їхніх свобод.

На мітингу в Парижі в суботу французька політикиня Мартін Воннер сказала протестувальникам "взяти в облогу" офіси законодавців, які підтримали ковідну політику уряду. Воннер, яка відома скептицизмом щодо вакцинації, тепер загрожує потенційне розслідування. У неділю її змусили залишити свою опозиційну групу в парламенті. Воннер заявила, що її слова неправильно витлумачили.

У Франції відбулися актів насильства і вандалізму щодо законодавців, які підтримали нові урядові правила. Проте сотні тисяч людей записалися на щеплення після того, як минулого тижня Макрон оприлюднив план.

Його уряд намагається приборкати поширення більш заразного варіанту дельта, який викликає збільшення кількості госпіталізацій.

Минулого тижня група вчених, яка консультує уряд Франції, попередила про четверту хвилю коронавірусу в найближчі місяці. Лише трохи більше ніж половина населення Франції отримали першу дозу вакцини. Менше ніж 40% зробили два уколи.