У Франції "ковідний паспорт" став обов'язковим у місцях культури і відпочинку

З 21 липня у французькі кінозали, музеї, театри, на стадіони та ярмарки, в виставкові салони, а також на будь-які культурні, спортивні, святкові заходи з числом учасників понад 50 осіб можна потрапити тільки за наявності так званого "паспорта здоров’я".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Новий декрет уряду, що розширює застосування "антиковідного" пропуску, опублікований 20 липня.

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Про радикальне посилення правил допуску до установ і місць, пов'язаних з культурою і дозвіллям, 12 липня в своєму зверненні до французів оголосив президент Еммануель Макрон.

"Паспорт здоров’я" повинен містити інформацію або про повну вакцинацію проти коронавірусу, або про свіжий негативний тест на коронавірус, або про перенесене захворювання.

"Пропускна система" вводиться не тільки в будівлях, а й на всіх культурних і дозвіллєвих заходах, що проходять в "громадських місцях".

Без пропуску не можна буде вирушити в подорож на круїзному лайнері або помилуватися зсередини яким-небудь собором. Сертифікат для входу в культові будівлі не вимагають тільки для присутності на релігійних церемоніях і службах.

Носіння масок стає необов'язковим в місцях колективного проведення дозвілля, що потрапляють під "пропускну" систему.

20 липня парламент Франції приступив до обговорення законопроєкту, який повинен ще більше розширити сферу застосування "ковідного паспорта".

Сертифікат запропоновано зробити обов'язковим для відвідування кафе і ресторанів, великих торгових центрів, а також у транспорті - в літаках, поїздах і автобусах далекого прямування.

Влада Франції вже почала говорити про "четверту хвилю" епідемії.

Цього вівторка, 20 липня, за добу було виявлено 18 000 нових інфекцій.