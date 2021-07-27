У Литві стались сутички між незгодними з розміщенням мігрантів і поліцією

У Литві ввечері 26 липня сталися дрібні сутички між поліцією та людьми, які намагались запобігти розміщенню табору нелегальних мігрантів на полігоні Руднінкай.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Полігон Руднінкай розташований у Шальчинінкському районі, за близько 30 км від кордону з Білоруссю. У понеділок міністр внутрішніх справ Агне Білотйте повідомила, що там створять наметове містечко для розміщення близько 1500 мігрантів.

Після цього кілька десятків людей влаштували акцію протесту на підступах до полігону, заважаючи проїздити туди машинам з обладнанням для спорудження табору. Перед тим вони блокували міст через річку.

Як повідомляється, поліція відтіснила людей з проїжджої частини, під час цього сталися дрібні сутички. Протестувальники знову перекрили в’їзд живим ланцюгом, але їх повторно відтіснили і машина заїхала на територію полігону.

За словами кореспондента LRT, очікувалася значно більша кількість людей. До місцевих мешканців збирались приєднатися прихильники "Руху за сім’ю".

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Речник поліції Рамунас Матоніс повідомив, що троє людей поскаржились на застосування проти них сльозогінного газу і загалом надійшло 12 заяв про те, що під час штовханини люди отримали тілесні ушкодження внаслідок дій поліції. За його словами, ці заяви розглядаються. Серед правоохоронців постраждалих немає.

Повідомляється також, що після подій понеділка на 8 осіб склали адмінпротоколи за блокування дороги.

Протягом ночі ніяких інцидентів біля полігону не сталося.

Минулого тижня проти розміщення мігрантів у своєму містечку протестували мешканці прикордонного Дієвенешке.

Раніше Сейм Литви у невідкладному порядку схвалив зміни до міграційного законодавства, щоб адаптувати його до потреб у зв’язку з напливом в країну нелегальних мігрантів через територію Білорусі.

Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією.