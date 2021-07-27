В Литве произошли столкновения между несогласными с размещением мигрантов и полицией

В Литве вечером 26 июля произошли мелкие столкновения между полицией и людьми, которые пытались предотвратить размещение лагеря нелегальных мигрантов на полигоне Руднинкай.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Полигон Руднинкай расположен в Шальчининкском районе, примерно в 30 км от границы с Беларусью. В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что там создадут палаточный городок для размещения около 1500 мигрантов.

После этого несколько десятков человек устроили акцию протеста на подступах к полигону, мешая проезжать туда машинам с оборудованием для строительства лагеря. Перед тем они блокировали мост через реку.

Как сообщается, полиция оттеснила людей с проезжей части, при этом произошли мелкие стычки. Протестующие снова перекрыли въезд живой цепью, но их повторно оттеснили и машина заехала на территорию полигона.

По словам корреспондента LRT, ожидалась значительно больше людей. К местным жителям собирались присоединиться сторонники "Движения за семью".

Представитель полиции Рамунас Матонис сообщил, что три человека пожаловались на применение против них слезоточивого газа и в целом поступило 12 заявлений о том, что во время потасовки люди получили телесные повреждения в результате действий полиции. По его словам, эти заявления рассматриваются. Среди правоохранителей пострадавших нет.

Сообщается также, что после событий понедельника на 8 человек составили админпротоколы за блокирование дороги.

В течение ночи никаких инцидентов у полигона не произошло.

На прошлой неделе против размещения мигрантов в своем городке протестовали жители пограничного Диевенешке.

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Сейм Литвы провозгласил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.