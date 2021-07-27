У Європарламенті звернулись до інституцій ЄС через "погану ситуацію" з "Північним потоком-2"

Члени Європейського парламенту виступили з відкритою заявою, у якій розкритикували нещодавню угоду США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2".

Заява, оприлюднена 27 липня, є у розпорядженні "Європейської правди".

Євродепутати вважають, що угода між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" є не європейською угодою, а "спробою двох країн поліпшити двосторонні відносини і змінити ситуацію з дуже поганої на погану".

"Газопровід "Північний потік - 2" підриває безпеку України, особливо в зв'язку з тим, що Росія продовжує провокувати і нагнітати напруженість проти України: від нарощування військового потенціалу біля кордонів України, свідками якого ми стали цієї весни, до останньої пропагандистської акції з подачі скарги проти України до Європейського суду з прав людини", - йдеться у заяві членів Європарламенту.

Крім того, проєкт "Північний потік - 2" суперечить "Зеленому курсу" ЄС і збільшує залежність Євросоюзу від поставок енергоносіїв з Росії, наголосили євродепутати.

"Ми закликаємо інституції ЄС вчитися на помилках минулих і теперішніх відносин з Росією і підтримувати всеосяжну політику, засновану на європейських цінностях, а не на ділових угодах", - йдеться у зверненні парламентарів.

Звернення підтримали 11 членів Європейського парламенту, серед яких Пятрас Ауштрявічюс, Вітольд Ващиковський, Андрюс Кубілюс та інші.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною по "Північному потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США

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