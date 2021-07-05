Дати візиту Зеленського до США досі не затверджені - Кулеба

Українська сторона ще не має підтверджених дат візиту президента Володимира Зеленського до США, але до нього активно готуються.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

"Нам було запропоновано кінець липня, але ми ще не отримали конкретних днів, коли цей візит відбудеться. Втім, ми чекаємо підтвердження дати вже незабаром і американська сторона вже активно з нами працює над підготовкою візиту", - зазначив Кулеба.

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За його словами, під час візиту у центрі уваги будуть безпекові питання - Нормандький формат, Донбас, Крим, але також питання американських інвестицій в Україну і розвитку торгівлі між країнами та питання реформ в Україні.

"Ми будемо говорити про те, якою може бути оптимальна роль США у процесі припинення російської агресії і деокупації укр територій. Чи це буде шляхом прямої участі у Нормандсьому форматі, чи паралельного треку, чи треку, який перетинатиметься з "Нормандським форматом" - це предмет розмови і поки зарано робити припущення", - сказав він у відповідь на запитання про те, чи обговорюватиметься залучення США до "Нормандського формату".

Крім зустрічі з адміністрацією США, плануються інші заходи, як контакти по лінії МВФ, зустрічі з громадою та американським бізнесом.

Як відомо, президент США Джо Байден у телефонній розмові на початку червня запросив Зеленського відвідати Штати у липні. Це сталося перед першою особистою зустрічі Байдена та президента РФ Владіміра Путіна у Женеві 16 червня.