Кулеба розповів, про що говоритимуть Зеленський і Байден

Президенти США і України будуть детально обговорювати участь Сполучених Штатів у процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії.

Про це в інтерв’ю "Ліга.net" розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, це буде зустріч з президентом найвпливовішої країни у світі і це не може бути просто зустріч заради зустрічі.

"Програма-максимум – зробити новий крок у питаннях взаємодії з нашими партнерами у сфері безпеки та оборони, інвестицій і торгівлі. Я поки не знаю, чи вийдемо ми із зустрічі вже з готовою відповіддю про те, якою буде участь США у процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії, але точно президенти будуть дуже детально про це говорити. Це буде ключова тема" - сказав Кулеба.

За його словами, американці вже перебувають у цьому процесі, але цього недостатньо, щоб змінити поведінку Росії.

"Росіяни, до речі, категорично не відкидають питання взаємодії з американцями на цьому треку. Пригадайте лінію Сурков-Волкер. Але в нормандському процесі маємо проблеми. Всі кажуть: Росія, ти – сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну. А Росія каже: ні, ми не сторона конфлікту" - зазначив міністр.

"Поки ми не розв'яжемо цей вузол, повноцінне врегулювання неможливе. І треба з американцями дуже предметно поговорити про те, як розв'язати цей вузол. Яку побудувати комбінацію, щоб ми вийшли з глухого кута" - додав він.