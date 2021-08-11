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Уряд Литви, попри протести, затвердив проєкт закону про "паспорти можливостей"

Середа, 11 серпня 2021, 15:41

Уряд Литви у середу 11 серпня затвердив проєкт про те, що для доступу до низки закладів і послуг буде потрібен "паспорт можливостей".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Проєкт передбачає, що без документа про наявність щеплення від коронавірусу, негативного тесту або довідки про перенесену хворобу не можна буде відвідувати великі торгові центри, концертні зали, бари й ресторани та отримувати послуги у перукарнях, салонах краси і подібних закладах. ПЛР-тести необхідно буде здавати за власний рахунок, крім людей, які мають медичні протипоказання для вакцинації.  

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Нові правила мають почати діяти з 13 вересня. Адміністрація закладів на власний розсуд може почати застосовувати таку вимогу і раніше. 

Без "паспорта можливостей" можна буде ходити за покупками у магазини площею до 1500 квадратних метрів, що мають окремий вхід і торгують продуктами, зоотоварами, ліками й оптикою. Також можна буде звертатися до майстерень, за ветеринарною допомогою, відвідувати музеї та бібліотеки. Масові заходи можна буде відвідувати лише на відкритому просторі та за участі не більше 500 осіб. 

Спершу в проєкті передбачалося, що паспорт вимагатимуть і в міському та міжміському транспорті, а також для доступу до медичних закладів, окрім як для термінової допомоги. У підсумку їх вилучили. 

Нагадаємо, кілька тисяч людей зібралися біля будівлі Сейму у вівторок, щоб висловити незгоду з запланованими урядом обмеженнями щодо людей, які не мають імунітету до коронавірусу і тих, хто не тестується. Акція переросла у сутички. Загалом затримали 26 протестувальників, постраждали 15 правоохоронців. 

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