Правительство Литвы, несмотря на протесты, утвердило проект закона о "паспортах возможностей"

Правительство Литвы в среду 11 августа утвердило проект о том, что для доступа к ряду заведений и услуг потребуется "паспорт возможностей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Проект предусматривает, что без документа о наличии прививки от коронавируса, негативного теста или справки о перенесенной болезни нельзя будет посещать крупные торговые центры, концертные залы, бары и рестораны и получать услуги в парикмахерских, салонах красоты и подобных заведениях. ПЦР-тесты необходимо будет сдавать за свой счет, кроме людей, которые имеют медицинские противопоказания для вакцинации.

Читайте также

Новые правила должны начать действовать с 13 сентября. Администрация заведений по своему усмотрению может начать применять такое требование и раньше.

Без "паспорта возможностей" можно будет ходить за покупками в магазины площадью до 1500 квадратных метров, имеющих отдельный вход и торгующих продуктами, зоотоварами, лекарствами и оптикой. Также можно будет обращаться за ветеринарной помощью, посещать музеи и библиотеки. Массовые мероприятия можно будет посещать только на открытом пространстве и при участии не более 500 человек.

Сначала в проекте предполагалось, что паспорт будут требовать и в городском и междугородном транспорте, а также для доступа в медицинские учреждения, кроме как для срочной помощи. В итоге эти нормы изъяли.

Напомним, несколько тысяч человек собрались у здания Сейма во вторник, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу и тех, кто не тестируется. Акция переросла в столкновения. Всего задержали 26 протестующих, пострадали 15 правоохранителей.