У Німеччині почалося голосування поштою на виборах до Бундестагу

Голосування поштою на парламентських виборах у Німеччині почалося в понеділок, за шість тижнів до виборів 26 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Федерального виборчого комісара підтвердив, що бюлетені поштою будуть розіслані з понеділка.

Соціологи та партійні стратеги очікують, що третина або більше виборців проголосують на цих виборах поштою, оскільки наростають побоювання з приводу четвертої хвилі коронавірусу. На останніх федеральних виборах у 2017 році рекордні 28,6% голосів були віддані поштою.

"У нас буде двоетапна виборча кампанія", - сказав Маттіас Юнг з соціологічного агентства Forschungsgruppe Wahlen, оскільки партії прагнуть мобілізувати своїх прихильників для голосування поштою, перш ніж намагатися залучити виборців, які сумніваються, перед днем ​​виборів.

За словами Юнга, літні люди більшою мірою віддають перевагу голосуванню поштою, ніж молоді виборці, і консервативний альянс Ангел Меркель має тенденцію перемагати серед літніх виборців.

Нагадаємо, у рейтингу політичних партій лідирує консервативний блок ХДС/ХСС, а от на друге місце вийшла Соціал-демократична партія Німеччини, яка випереджає партію "Зелених".

Чинний лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Армін Лашет в останніх рейтингах має найменшу підтримку з травня.

На першому місці за рівнем підтримки - кандидат від СДПН Олаф Шольц, за нього готові віддати голоси 25% опитаних.

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