У Німеччині почалося голосування поштою на виборах до Бундестагу
Голосування поштою на парламентських виборах у Німеччині почалося в понеділок, за шість тижнів до виборів 26 вересня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Офіційний представник Федерального виборчого комісара підтвердив, що бюлетені поштою будуть розіслані з понеділка.
Соціологи та партійні стратеги очікують, що третина або більше виборців проголосують на цих виборах поштою, оскільки наростають побоювання з приводу четвертої хвилі коронавірусу. На останніх федеральних виборах у 2017 році рекордні 28,6% голосів були віддані поштою.
"У нас буде двоетапна виборча кампанія", - сказав Маттіас Юнг з соціологічного агентства Forschungsgruppe Wahlen, оскільки партії прагнуть мобілізувати своїх прихильників для голосування поштою, перш ніж намагатися залучити виборців, які сумніваються, перед днем виборів.
За словами Юнга, літні люди більшою мірою віддають перевагу голосуванню поштою, ніж молоді виборці, і консервативний альянс Ангел Меркель має тенденцію перемагати серед літніх виборців.
Нагадаємо, у рейтингу політичних партій лідирує консервативний блок ХДС/ХСС, а от на друге місце вийшла Соціал-демократична партія Німеччини, яка випереджає партію "Зелених".
Чинний лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Армін Лашет в останніх рейтингах має найменшу підтримку з травня.
На першому місці за рівнем підтримки - кандидат від СДПН Олаф Шольц, за нього готові віддати голоси 25% опитаних.
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