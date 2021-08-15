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Вибори у Німеччині: соціал-демократи обійшли "Зелених" за 6 тижнів до голосування

Неділя, 15 серпня 2021, 11:39

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) за шість тижнів до виборів до Бундестагу випереджає партію "Зелених" і посідає на друге місце.

Про це свідчать результати опитування BILD, повідомляє "Європейська правда".

За результатами опитування, соціал-демократів підтримують 20% виборців (+2 відсоткових пункти в порівнянні з минулим тижнем) і це їх кращий результат з грудня 2017 року.

Лідирує в опитуванні консервативний блок Ангели Меркель ХДС/ХСС, який підтримують 25% респондентів (-1 пункт).

Рейтинг "зелених" після липневого зниження не змінюється і зараз складає 18%.

Шанси потрапити в Бундестаг також мають "Вільні демократи" - 12%, права "Альтернатива для Німеччини" - 11% і "Ліва партія" - 7%.

Парламентські вибори в Німеччині пройдуть 26 вересня.

Нагадаємо, чинний лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Армін Лашет в останніх рейтингах має найменшу підтримку з травня. 

На першому місці за рівнем підтримки - кандидат від СДПН Олаф Шольц, за нього готові віддати голоси 25% опитаних.

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