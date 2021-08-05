Рейтинги лідера партії Меркель обвалилися найбільше з травня

Чинний лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Армін Лашет в останніх рейтингах має найменшу підтримку з травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати соцопитування, проведеного на замовлення SPIEGEL дослідницьким інститутом Civey.

Близько 17% респондентів підтримали б Лашета на посаду федерального канцлера, якби канцлера обирали напряму - що є його найнижчим показником з середини травня. При цьому, серед прихильників "християнських демократів" на посаді канцлера його хотіли б бачити менше 50% опитаних.

Лідерку "Зелених" Анналену Бербок готові підтримати 21%, а серед респондентів, які назвали себе прихильниками "Зелених" - 79%.

На першому місці за рівнем підтримки - кандидат від SPD Олаф Шольц, за нього готові віддати голоси 25% опитаних, а серед прихильників партії - близько 87%.

При цьому, 38% респондентів сказали, що поки не визначилися з вибором або не голосували б за жодного з кандидатів.

SPIEGEL зазначає, що, якщо порівняти результати попередніх досліджень громадської думки, зростає підтримка лише у Шольца: за останній місяць - на 5%. Бербок, хоча і зайняла другу позицію, раніше мала майже 30% підтримки.

У той же час, показники підтримки партій суттєво відрізняються від рейтингів їхніх лідерів.

Попри високі рейтинги Олафа Шольца, за SPD збираються голосувати лише 17%. З цим показником партія опиняється на третьому місці після ХДС-ХСС (25%) та "Зелених" (21%).

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Втім, рейтинги ХДС-ХСС помалу "просідають" вже три тижні поспіль після катастрофічних повеней.

Для інших партій суттєвих змін у рейтингах не сталося - FDP має 12%, AfD зберегла підтримку на рівні 11%, ліві - на рівні 6-7%.

Статистична похибка вибірки в опитуванні складає 2,5%.

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