В Германии началось голосование по почте на выборах в Бундестаг

Голосование по почте на парламентских выборах в Германии началось в понедельник, за шесть недель до выборов 26 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель Федерального избирательного комиссара подтвердил, что бюллетени по почте будут разосланы с понедельника.

Социологи и партийные стратеги ожидают, что треть или более избирателей проголосуют на этих выборах по почте, поскольку нарастают опасения по поводу четвертой волны коронавируса. На последних федеральных выборах в 2017 году рекордные 28,6% голосов были отданы по почте.

"У нас будет двухэтапная избирательная кампания", - сказал Маттиас Юнг из социологического агентства Forschungsgruppe Wahlen, поскольку партии стремятся мобилизовать своих сторонников для голосования по почте, прежде чем пытаться привлечь плавающих избирателей перед днем ​​выборов.

По словам Юнга, пожилые люди в большей степени предпочитают голосовать по почте, чем молодые избиратели, и консервативный альянс Ангел Меркель имеет тенденцию преуспевать среди пожилых избирателей.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии за шесть недель до выборов в Бундестаг опередила партию "Зеленых" и вышла на второе место.

Действующий лидер партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз Армин Лашет в последних рейтингах имеет наименьшую поддержку с мая.

На первом месте по уровню поддержки - кандидат от СДПГ Олаф Шольц, за него готовы отдать голоса 25% опрошенных.

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