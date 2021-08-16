В Германии началось голосование по почте на выборах в Бундестаг
Голосование по почте на парламентских выборах в Германии началось в понедельник, за шесть недель до выборов 26 сентября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Официальный представитель Федерального избирательного комиссара подтвердил, что бюллетени по почте будут разосланы с понедельника.
Социологи и партийные стратеги ожидают, что треть или более избирателей проголосуют на этих выборах по почте, поскольку нарастают опасения по поводу четвертой волны коронавируса. На последних федеральных выборах в 2017 году рекордные 28,6% голосов были отданы по почте.
"У нас будет двухэтапная избирательная кампания", - сказал Маттиас Юнг из социологического агентства Forschungsgruppe Wahlen, поскольку партии стремятся мобилизовать своих сторонников для голосования по почте, прежде чем пытаться привлечь плавающих избирателей перед днем выборов.
По словам Юнга, пожилые люди в большей степени предпочитают голосовать по почте, чем молодые избиратели, и консервативный альянс Ангел Меркель имеет тенденцию преуспевать среди пожилых избирателей.
Напомним, Социал-демократическая партия Германии за шесть недель до выборов в Бундестаг опередила партию "Зеленых" и вышла на второе место.
Действующий лидер партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз Армин Лашет в последних рейтингах имеет наименьшую поддержку с мая.
На первом месте по уровню поддержки - кандидат от СДПГ Олаф Шольц, за него готовы отдать голоса 25% опрошенных.
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