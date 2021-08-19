В Москве умер немецкий журналист-спонсор поджога союза венгров в Ужгороде

В Москве умер немецкий журналист Михаэль Охсенрайтер, работавший консультантом депутата немецкого парламента от ультраправой "Альтернативы для Германии" Маркуса Фронмайера, а также давал указания относительно поджога помещения союза венгров в Ужгороде в феврале 2018 года.

О смерти Охсенрайтера сообщил журналист немецкого издания Zeit Кристиан Фукс.

"Вчера в Москве в возрасте 45 лет скончался главный редактор правого экстремистского журнала "Zuerst!" Михаэль Охсенрайтер. Он был близок к "Альтернативе для Германии". Его обвиняли в финансировании терроризма (в связи с поджогом союза венгров в Ужгороде. - Ред.)", - написал он в Twitter.

Ein einflussreicher Publizist der Neuen Rechten ist tot. Manuel #Ochsenreiter (li.) ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Der AfD-nahe Chefredakteur des rechtsextremen "Zuerst!"-Magazins starb gestern in Moskau. Er war wegen Terrorfinanzierung angeklagt: https://t.co/f9M4lAkusb pic.twitter.com/Q6vKJK7t2p — Christian Fuchs (@ChristianFuchs_) August 19, 2021

Напомним, в начале 2019 года прокуратура Берлина открыла производство о подстрекательстве к поджогу с отягчающими обстоятельствами против немецкого журналиста Мануэля Охсенрайтера. Речь идет о поджоге помещения союза венгров в Ужгороде в феврале 2018 года.

Перед этим поляк Михал Прокопович сообщил Краковскому суду, что Охсенрайтер дал ему указание о нападении 4 февраля 2018 года на офис Венгерской культурной ассоциации в Ужгороде.

Прокопович выступал одним из трех подозреваемых поляков, имеющих связи с крайне правым движением "Фаланга", которые предстали перед судом по делу о поджоге союза венгров.

Охсенрайтер работал консультантом депутата немецкого парламента от ультраправой "Альтернативы для Германии" Маркуса Фронмайера. После скандала Фронмайер объявил, что разорвал контакт со своим советником Охсенрайтером.

Охсенрайтер был редактором правого немецкого журнала Zuerst! (Первый!), в последние годы часто выступал в российских государственных средствах массовой информации, выражая поддержку пророссийским боевикам на Донбассе.

Его также связывают с поиском западных наблюдателей на "выборы" на оккупированных территориях востока Украины и референдум в Крыму в марте 2014 года. Для этого он основал "Немецкий центр евразийских исследований". Среди его основателей был в том числе и депутат от AfD Фронмайер.