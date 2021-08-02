Білорусь різко збільшує кількість рейсів з Іраку на тлі міграційної кризи на кордоні з ЄС

Мінськ починає приймати авіарейси ще з трьох міст Іраку на тлі підозр у тому, що Білорусь спеціально привозить мігрантів і відправляє їх до Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дані сезонного розкладу аеропорту Мінська показують, що з початку серпня розпочинається прийом рейсів із Сулейманії, Басри і Ербіля.

Рейси раз на тиждень з кожного міста виконуватиме іракська національна авіакомпанія Iraqi Airways.

Із Сулейманії літаки літатимуть з 2 до 25 серпня, з Басри з 5 серпня до 29 жовтня. Сполучення з Ербілем починається 7 серпня і триватиме до 30 жовтня.

Крім того, з Багдада до Мінська чотири рази на тиждень літає авіакомпанія Iraqi Airways та двічі на тиждень FlyBaghdad.

Нагадаємо, 1 серпня кордон Литви перейшла рекордну кількість нелегалів з Білорусі.

Напередодні Європейський союз закликав режим Олександра Лукашенка перестати використовувати нелегальних мігрантів як інструмент тиску на сусідні країни.

Раніше до Литви прибули додаткові 60 працівників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex, які будуть допомагати в боротьбі з міграційною кризою.

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