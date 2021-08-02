Білорусь різко збільшує кількість рейсів з Іраку на тлі міграційної кризи на кордоні з ЄС
Мінськ починає приймати авіарейси ще з трьох міст Іраку на тлі підозр у тому, що Білорусь спеціально привозить мігрантів і відправляє їх до Литви.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Дані сезонного розкладу аеропорту Мінська показують, що з початку серпня розпочинається прийом рейсів із Сулейманії, Басри і Ербіля.
Рейси раз на тиждень з кожного міста виконуватиме іракська національна авіакомпанія Iraqi Airways.
Із Сулейманії літаки літатимуть з 2 до 25 серпня, з Басри з 5 серпня до 29 жовтня. Сполучення з Ербілем починається 7 серпня і триватиме до 30 жовтня.
Крім того, з Багдада до Мінська чотири рази на тиждень літає авіакомпанія Iraqi Airways та двічі на тиждень FlyBaghdad.
Нагадаємо, 1 серпня кордон Литви перейшла рекордну кількість нелегалів з Білорусі.
Напередодні Європейський союз закликав режим Олександра Лукашенка перестати використовувати нелегальних мігрантів як інструмент тиску на сусідні країни.
Раніше до Литви прибули додаткові 60 працівників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex, які будуть допомагати в боротьбі з міграційною кризою.
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