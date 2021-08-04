У Лукашенко заявили об убийстве мигранта на границе с Литвой

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти мигранта на белорусско-литовской границе.

Как сообщает "Европейская правда", информацию опубликовало государственное агентства БелТА.

Инцидент якобы произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони. Молодого человека нашли белорусские пограничники в тяжелом состоянии.

Сообщается, что пограничники пытались оказать ему первую помощь, но он скончался на месте.

Первым о смерти мигранта сообщил связанный с Александром Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". По его информации, это был выходец из Ирака, который возвращался из Литвы и его избили неизвестные.

В начале недели Беларусь резко увеличила количество рейсов из Ирака на фоне подозрений в том, что режим Лукашенко специально привозит мигрантов и отправляет их в Литву.

Ранее сообщалось, что с 3 августа литовские пограничники в течение начали поворачивать назад людей, которые пытались попасть в страну с территории Беларуси.

Количество мигрантов, прибывших в Литву через Беларусь с начала года, почти достигло 4 тысяч человек. Последние выходные сказались рекордным количеством нелегальных пересечений границы.

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