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Понад 70% лісових пожеж в Італії є наслідком людських дій

Четвер, 5 серпня 2021, 17:50

Понад 70% пожеж, які вирують в Італії цього літа, викликані діями людини, і більшість із них влаштовані навмисно.

Про це заявив міністр з питань екології країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Минулого тижня по всій Італії були зареєстровані тисячі лісових пожеж у той час, як температура різко зросла, більшість – на півдні країни.

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Літаки для гасіння пожеж протягом цієї ночі були задіяні в південному регіоні Калабрія і на острові Сицилія, де полум'я поставило під загрозу природний заповідник. Це остання з тисяч пожеж, що спалахнули на півострові за останні тижні.

Роберто Чінголані, міністр з питань екології, заявив парламенту в четвер, що 57,4% пожеж були викликані підпалами, а 13,7% - результатом ненавмисних дій людини.

"Наші дії відповідальні за понад 70% пожеж", - сказав він, додавши, що менше ніж 2% пожеж були викликані природними причинами, такими як блискавка.

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Він зазначив, що вплив зміни клімату відчувається через "зниження середньої вологості ґрунту, до якого додаються сухі високотемпературні вітри".

Нагадаємо, з лісовими пожежами борються також Греція та Албанія. У Греції довелося евакуювати села, розташовані поруч з місцем проведення древніх Олімпійських ігор.

4 серпня на півночі Греції зафіксували близьку до рекордної температуру, +47,1 градуса за Цельсієм.

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