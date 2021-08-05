У Греції евакуюють мешканців ще двох передмість Афін через новий спалах пожежі

Мешканцям північних передмість Афін Іппратіос Політея та Дросопігі було наказано евакуюватися у четвер після нового спалаху лісової пожежі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Новий вогонь спалахнув у засохлому потоці між районами Татої та Адамес. Пожежників намагаються взяти його під контроль, перш ніж він пошириться.

За повідомленнями, полум’я знаходиться поблизу районів, які вже були спалені пожежею, що розпочалася у вівторок у лісі у Варимпампі, що підвищує шанси на його локалізацію.

П'ять водовідвантажувальних гелікоптерів та літак були направлені на місце пожежі, щоб допомогти наземним екіпажам, які вже розгорнуті у великій кількості в цьому районі.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що влада робить все можливе, щоб подолати лісові пожежі, які не вщухають по всій країні, зокрема поблизу стародавнього місця проведення перших Олімпійських ігор.

Десятки міст і сіл були евакуйовані з вівторка, оскільки затяжна спека та посилення вітру за останні дні спричинили понад 150 лісових пожеж.

Управління цивільного захисту оголосило "надзвичайне попередження про пожежу" на п'ятницю, температура повітря продовжує коливатися на рівні близько 40 градусів за Цельсієм.

На півночі Греції у вівторок зафіксували найвищу температуру в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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